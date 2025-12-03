Реклама

16:56, 3 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

В автомобили LADA разрешили заливать бензин со спиртом

«АвтоВАЗ» рассказал, как его двигатели отреагируют на наличие спирта в баке
Максим Ракитин
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Волжский автомобильный завод («АвтоВАЗ») заявил, что двигатели всех его моделей способны адекватно воспринимать наличие спирта в топливе, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе завода.

Возможность добавления спирта в бензин с целью его удешевления обсуждается уже некоторое время, а эксперты рынка расходятся во мнении о влиянии подобной смеси на работоспособность двигателя и агрегатов машины. Особенно это касается возрастных автомобилей и некоторых автомобилей иностранного производства.

В Тольятти сообщили, что спирт в бензине в количестве, не превышающем 10 процентов, используется на заводе в качестве эталонного топлива, и негативного влияния на мощностные характеристики и надежность не оказывает. При этом увеличение его доли в смеси свыше обозначенных значений требует дополнительных исследований и тестов.

Использование подобной смеси в качестве моторного топлива допускается во многих странах мира, в том числе в Китае, США, странах ЕС. Исследования показывают, что это позволяет значительно удешевить конечную стоимость продукта, особенно в условиях роста цен или дефицита на рынке.

Ранее россиян предупредили об увеличении расходов на поездки зимой. Основными факторами удорожания являются прогрев мотора, пробуксовки на месте, включение дополнительных электроприборов.

