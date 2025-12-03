Глава СПЧ высказался об идеях «Русской общины»

Глава СПЧ Фадеев счел идеи «Русской общины» принижением исторического народа

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев счел идеи «Русской общины» принижением исторического народа. Своим высказыванием он поделился в интервью РБК.

По его мнению, русский народ не требует самоорганизации в форме общин. Фадеев признался, что не поддерживает появившиеся в России движения, в том числе «Русскую общину» и «Северный человек». Он убежден, что подобные организации создаются в ответ на мигрантские общины.

Глава СПЧ допустил, что приезжие могут создавать в России землячества, «желательно культурные, не более».

Кроме того, он подчеркнул, что недопустимо, когда представители движений «Русской общины» и «Северного человека» берут на себя функций силовых органов.

«Русская община» появилась в 2022 году. Тогда же была запущено движение «Северный человек» рэпера Миши Маваши.

Ранее сообщалось, что в Москве избили сторонника «Русской общины».