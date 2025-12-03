Глава СПЧ высказался об идеях «Русской общины»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев счел идеи «Русской общины» принижением исторического народа. Своим высказыванием он поделился в интервью РБК.
По его мнению, русский народ не требует самоорганизации в форме общин. Фадеев признался, что не поддерживает появившиеся в России движения, в том числе «Русскую общину» и «Северный человек». Он убежден, что подобные организации создаются в ответ на мигрантские общины.
Глава СПЧ допустил, что приезжие могут создавать в России землячества, «желательно культурные, не более».
Кроме того, он подчеркнул, что недопустимо, когда представители движений «Русской общины» и «Северного человека» берут на себя функций силовых органов.
«Русская община» появилась в 2022 году. Тогда же была запущено движение «Северный человек» рэпера Миши Маваши.
Ранее сообщалось, что в Москве избили сторонника «Русской общины».