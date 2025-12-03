Реклама

Наука и техника
18:28, 3 декабря 2025Наука и техника

Huawei обошла ограничения Apple

SCMP: Смартфоны Huawei научили обмениваться файлами с iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ng Han Guan / Reuters

Китайская корпорация Huawei запустила сервис по передаче данных между своими устройствами и гаджетами Apple. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

В Huawei рассказали о приложении HarmonyOS Interconnect, которое позволяет передавать данные беспроводным путем. Оно необходимо для связи между устройствами Apple — iPhone, iPad, Mac — и гаджетами Huawei. Представители IT-гиганта рассказали, что программа уже стала доступна в App Store для компьютеров Mac.

При этом инженеры Huawei уточнили, что на другой стороне передача или отправка файлов происходит через AirDrop. Так называется фирменная технология Apple, которая работает только с iPhone и другой техникой американского бренда. Таким образом, инженерам Huawei получилось обойти ограничения Apple.

Журналисты SCMP отметили, что Huawei уже обогнала конкурента из США на рынке операционных систем (ОС) Китая. В третьем квартале HarmonyOS получила долю 18 процентов, тогда как iOS — 14 процентов.

В конце ноября корпорация Google представила функцию Quick Share на Android, которая позволяет обмениваться файлами с пользователями iPhone. Позже выяснилось, что Apple новая технология возмутила.

