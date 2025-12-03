Реклама

04:03, 3 декабря 2025Мир

Илон Маск назвал следующего президента США

Politico: Маск считает, что Вэнс станет следующим президентом США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Миллиардер Илон Маск в разговоре с бывшими коллегами сделал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим президентом США. Об этом пишет американская газета Politico, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Маск выразил такое мнение в ходе выступления перед сотрудниками ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) 22 ноября. Его записали на видео, но не транслировали публично.

В ходе своей речи глава Tesla объявил, что США стоят на пороге «великого 12-летнего периода», имея в виду начавшийся президентский срок Дональда Трампа и два последующих таких срока Вэнса.

В статье отмечается, что Маск выстроил хорошие отношения с Вэнсом. Следующие выборы президента Соединенных Штатов планируются в 2028 году, и вице-президент пока не говорил однозначно о своих планах выдвинуть на них свою кандидатуру. Трамп, в свою очередь, не сможет баллотироваться на этот пост снова, поскольку 22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание лидера в должности двумя сроками.

Маск также заявил, что он входит в список «главных целей для покушений» наравне с Трампом и Вэнсом.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что США потребуют от Киева провести выборы в рамках плана по урегулированию конфликта. Их необходимо будет провести в течение 100 дней.

