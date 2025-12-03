Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

Кадыров обратился к Путину после его слов о войне с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров задал вопрос президенту России Владимиру Путину после его слов о войне с Европой. Пост появился в Telegram-канале главы республики.

Политик опубликовал видео с Путиным, на котором тот рассуждает о ведении боевых действий с Европой. Под роликом Кадыров написал, что все закончится очень быстро и не в пользу тех, кто решит развязать войну с Россией.

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — заключил он.

2 декабря Путин заявил, что в случае, если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.