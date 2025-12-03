Кейт Бекинсейл восхитила фанатов фигурой в бикини

Британская актриса Кейт Бекинсейл похвасталась фигурой в бикини и восхитила фанатов своим внешним видом. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость разместила ролик, на котором предстала в белом купальнике, состоящем из топа-бандо и плавок с низкой посадкой. Поверх упомянутых изделий она накинула прозрачный халат с мехом на рукавах. При этом звезда продемонстрировала тело с рельефным прессом.

Пользователи сети оценили формы Бекинсейл в комментариях под постом. «Великолепная женщина», «Богиня», «Ты просто огонь», «Очень красивая», «Превосходна», «Прекрасна, как всегда», «Шикарна», «Боже, идеальная», «Фантастически выглядишь», — заявили они.

В ноябре одна деталь в образе 52-летней Кейт Бекинсейл удивила пользователей сети. Папарацци запечатлели знаменитость в Голливуде, когда она направлялась в развлекательный центр El Capitan, чтобы подготовиться к съемкам на шоу Jimmy Kimmel Live!