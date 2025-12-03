Реклама

10:07, 3 декабря 2025

Кошка спасла семью российских туристов от ядовитой змеи на Бали

Ядовитая змея на Бали укусила кошку российских туристов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

Домашняя кошка, которую семья российских туристов взяла с собой в отпуск на Бали, спасла хозяев от нападения ядовитой змеи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что туристы из Екатеринбурга приехали на индонезийский остров с детьми и питомцем по кличке Мася. В одну из ночей кошка напала на змею у дома и не позволила ей заползти внутрь. Во время схватки рептилия укусила питомца, трясущуюся Масю нашли хозяева.

Нужное противоядие оказалось лишь в одной балийской ветеринарной клинике. Кошка три дня провела в реанимации и теперь идет на поправку.

Ранее на Бали врачи не смогли спасти 32-летнего россиянина, которого укусил индийский крайт. На отдыхе мужчина почувствовал недомогание, но списал его на простуду или пищевое отравление.

