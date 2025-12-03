Реклама

Экономика
17:51, 3 декабря 2025Экономика

Лиса прокатилась на трамвае в Петербурге и попала на видео

В Санкт-Петербурге лиса прокатилась на трамвае до района Черной речки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В Санкт-Петербурге лиса прокатилась на трамвае и вышла в районе Черной речки. Видео с рыжим животным опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что лиса на поводке выходит из трамвая на остановке и вместе с остальными пассажирами переходит дорогу.

Ранее лису часто видели в различных районах города — в Петроградском, Красногвардейском, Калининском районах, а также на Васильевском острове. По словам биолога Павла Глазкова, с наступлением холодов лисы чаще выходят в город, так как ищут себе пропитание. Лисы постоянно обитают и даже размножаются в черте города.

Ранее в Москве поймали лису, прятавшуюся на стройке у храма Христа Спасителя. Животное выпустили на волю в подмосковном лесу.

