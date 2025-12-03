McDonald's добился регистрации товарного знака в России

Роспатент одобрил регистрацию компанией McDonald's товарного знака I'm lovin' it

Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак I'm lovin' it в России. Об этом со ссылкой на электронную базу Роспатента сообщает РИА Новости.

Заявка была подана в декабре 2024 года, заявителем был назван «Макдоналдс Корпорейшн». На этой неделе российское ведомство одобрило ее.

Под этим товарным знаком McDonald's имеет право производить и продавать в России различную пищевую продукцию и оказывать ресторанные услуги. О возобновлении деятельности в стране речи не идет. Компания покинула рынок весной 2022 года в связи с началом боевых действий на Украине. Весь локальный бизнес был продан российскому собственнику.

Месяц назад стало известно, что McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков: «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

Ушедшие из России компании регулярно подают заявки на регистрацию товарных знаков, чтобы не потерять право на них на российском рынке, однако ни в одном из случаев такая практика не привела к возвращению.