Силовые структуры
15:18, 3 декабря 2025Силовые структуры

Многодетная мать-одиночка попала под уголовное дело в России из-за обратного перевода

В Астрахани матери-одиночке грозит до 6 лет колонии из-за обратного перевода
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Астрахани многодетная мать-одиночка попала под уголовное дело из-за обратного перевода. Об этом сообщает Mash.

Женщина стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестный перевел ей на карту 40 тысяч рублей, после чего позвонил на телефон и заявил, что отправил деньги по ошибке — на самом деле они предназначались больной бабушке.

Россиянка перевела деньги обратно, однако через некоторое время ее счет заблокировали, а ее саму вызвали на допрос. Тогда женщина узнала, что проходит как соучастница по уголовному делу о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура просит изъять имущество экс-сотрудников ФНС по Ингушетии.

