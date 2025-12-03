Многодетная мать-одиночка попала под уголовное дело в России из-за обратного перевода

В Астрахани матери-одиночке грозит до 6 лет колонии из-за обратного перевода

В Астрахани многодетная мать-одиночка попала под уголовное дело из-за обратного перевода. Об этом сообщает Mash.

Женщина стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестный перевел ей на карту 40 тысяч рублей, после чего позвонил на телефон и заявил, что отправил деньги по ошибке — на самом деле они предназначались больной бабушке.

Россиянка перевела деньги обратно, однако через некоторое время ее счет заблокировали, а ее саму вызвали на допрос. Тогда женщина узнала, что проходит как соучастница по уголовному делу о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура просит изъять имущество экс-сотрудников ФНС по Ингушетии.