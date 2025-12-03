Реклама

17:39, 3 декабря 2025Россия

В России порассуждали об истинных взглядах переговорщиков США по Украине

Депутат ГД Делягин: Переговорщики США по Украине — не голуби мира, а ястребы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Приезжавшие в Россию переговорщики США по Украине Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер — не голуби, а ястребы мира. Об этом заявил в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

По словам парламентария, США на самом деле не желают мира, но воевать им «не с руки».

«Мы в России отлично помним, что именно при Трампе начались поставки летального оружия киевскому режиму. Причем это были не какие-то винтовки, Трамп дал разрешение на поставку противотанковых комплексов Javelin», — порассуждал депутат Госдумы об истинных взглядах администрации США на конфликт.

Ранее российский военный корреспондент Дмитрий Селезнев заявил, что специальная военная операция продолжится и будет долгой и изнурительной, несмотря на переговоры России и США. Он предположил, что шансов на быстрое завершение конфликта нет, так как этому будет препятствовать Украина.

