08:33, 3 декабря 2025

Мотивы организаторов атак на суда в Черном море объяснили

Курт: Организаторы атак в Черном море хотят сорвать мирные переговоры по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Атаки на суда в Черном море пришлись на период «чувствительной фазы» переговорного процесса о мире на Украине. Организаторы могли стремиться сорвать дипломатическое урегулирование украинского кризиса, такое мнение выразил турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт, его слова приводит РИА Новости.

Инциденты подобного рода могут рассматриваться как попытка давления на переговорный процесс в момент, когда стороны подошли к этапу, где любое обострение способно осложнить формирование договоренностей, — подчеркнул Курт.

Эксперт добавил, что удары по маршрутам, на которых перевозятся грузы в больших объемах, в том числе подсолнечное масло, являются предупреждением для государств региона об экономических рисках. Это может повлиять на подходы стран к безопасности торговых коммуникаций.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган возмутился ударами Украины по танкерам в Черном море. Он назвал их недопустимыми и отметил, что они являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске и танкеров в Черном море. Он подчеркнул, что налеты на объекты критической инфраструктуры продолжаются.

