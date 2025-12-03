Реклама

12:38, 3 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван срок перехода под контроль России всей территории ДНР

Военный эксперт Живов: ВС России возьмут под контроль всю ДНР в течение года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полный переход Донецкой народной республики (ДНР) под контроль России произойдет в течение полугода-года, считает военный эксперт Алексей Живов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова Госсекретаря США Марко Рубио, который назвал территориальный вопрос в мирном плане главной спорной темой.

«В течение полугода-года освободим ДНР целиком и будем дальше освобождать другие российские регионы от украинских войск», — сказал Живов.

Он напомнил, что на данный момент в состав России включены четыре бывших региона Украины — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. До полного освобождения этих регионов ничего не закончится, подчеркнул эксперт.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. По его словам, «камнем преткновения» стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий ДНР и пространство примерно в 30-50 километров.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который состоялся 2 декабря, был конструктивным, весьма полезным и содержательным. По его словам, на встрече в Кремле обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине — помимо изначального документа, Москва получила еще четыре.

