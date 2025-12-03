Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:23, 3 декабря 2025Экономика

Назван срок запуска новой линии метро в Москве

Мэр Собянин: 1-й участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро Москвы должны открыть в 2026 году. Такой срок запуска новой ветки столичной подземки назвал мэр Сергей Собянин, его слова передает «Москва 24».

«Я думаю, еще какое-то время будет закрыт, но в течение следующего года, надеюсь, мы восстановим движение по этим двум станциям ("Деловой центр" и "Шелепиха" — прим. «Ленты.ру») и откроем первый участок Рублево-Архангельской линии», — заявил глава города.

Новая линия метро будет состоять из 12 станций, а ее длина достигнет 27,6 километра. Ветка пройдет от делового квартала «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, за Московскую кольцевую автодорогу и далее в Красногорск.

Ранее Собянин заявил, что в ближайшие пять лет в Москве появятся 30 новых станций метро. В том числе подземный транспорт начнет ходить до Троицка и Бирюлево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok