Назван срок запуска новой линии метро в Москве

Мэр Собянин: 1-й участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро Москвы должны открыть в 2026 году. Такой срок запуска новой ветки столичной подземки назвал мэр Сергей Собянин, его слова передает «Москва 24».

«Я думаю, еще какое-то время будет закрыт, но в течение следующего года, надеюсь, мы восстановим движение по этим двум станциям ("Деловой центр" и "Шелепиха" — прим. «Ленты.ру») и откроем первый участок Рублево-Архангельской линии», — заявил глава города.

Новая линия метро будет состоять из 12 станций, а ее длина достигнет 27,6 километра. Ветка пройдет от делового квартала «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, за Московскую кольцевую автодорогу и далее в Красногорск.

Ранее Собянин заявил, что в ближайшие пять лет в Москве появятся 30 новых станций метро. В том числе подземный транспорт начнет ходить до Троицка и Бирюлево.

