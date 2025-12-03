Названы признаки приближающегося инфаркта

Реаниматолог Кривега: Инфаркт часто маскируется под кишечное расстройство

Боль в животе и тошнота могут появляться перед инфарктом, предупредила врач-реаниматолог Мария Кривега. Подробнее о признаках приближающегося приступа она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Кривега отметила, что далеко не всегда перед инфарктом возникает боль в груди. По ее словам, этот симптом часто отсутствует как до, так и во время приступа. «Есть абдоминальная форма, которая проявляется болезненными ощущениями в брюшной полости. Она маскируется под кишечные нарушения: боль в животе, тошнота, рвота, понос», — уточнила врач.

Наиболее опасной формой она назвала инфаркт без боли. Коварство этого типа заключается в том, что человек не замечает симптомов и слишком поздно обращается к врачам, уточнила доктор.

Реаниматолог добавила, что в предынфарктном состоянии пациенты могут ощущать жжение в груди, которое возникает без причины и продолжается более пяти минут. Оно может отдавать в левую руку или в челюсть. Также индикаторами возможных проблем с сердцем являются холодный липкий пот, одышка, резкая слабость и головокружение.

Врач отметила, что особенно важно обращать внимание на симптомы при наличии факторов риска. К ним относятся возраст старше 45–50 лет, курение, наличие диабета, гипертонии или высокого уровня холестерина.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова назвала частые, но малоизвестные симптомы сердечного приступа. По ее словам, тревожным признаком является боль в челюсти, спине или верхней части живота.