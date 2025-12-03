Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:30, 3 декабря 2025Забота о себе

Названы признаки приближающегося инфаркта

Реаниматолог Кривега: Инфаркт часто маскируется под кишечное расстройство
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Боль в животе и тошнота могут появляться перед инфарктом, предупредила врач-реаниматолог Мария Кривега. Подробнее о признаках приближающегося приступа она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Кривега отметила, что далеко не всегда перед инфарктом возникает боль в груди. По ее словам, этот симптом часто отсутствует как до, так и во время приступа. «Есть абдоминальная форма, которая проявляется болезненными ощущениями в брюшной полости. Она маскируется под кишечные нарушения: боль в животе, тошнота, рвота, понос», — уточнила врач.

Наиболее опасной формой она назвала инфаркт без боли. Коварство этого типа заключается в том, что человек не замечает симптомов и слишком поздно обращается к врачам, уточнила доктор.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Реаниматолог добавила, что в предынфарктном состоянии пациенты могут ощущать жжение в груди, которое возникает без причины и продолжается более пяти минут. Оно может отдавать в левую руку или в челюсть. Также индикаторами возможных проблем с сердцем являются холодный липкий пот, одышка, резкая слабость и головокружение.

Врач отметила, что особенно важно обращать внимание на симптомы при наличии факторов риска. К ним относятся возраст старше 45–50 лет, курение, наличие диабета, гипертонии или высокого уровня холестерина.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова назвала частые, но малоизвестные симптомы сердечного приступа. По ее словам, тревожным признаком является боль в челюсти, спине или верхней части живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok