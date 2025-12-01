Забота о себе
Россиянам назвали три ранних и при этом часто игнорируемых симптома проблем с сердцем

Кардиолог Бонадыкова: На проблемы с сердцем может указывать боль в шее и челюсти
Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала о трех ранних симптомах проблем с сердцем, которые часто остаются без внимания. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из тревожных и при этом часто игнорируемых признаков проблем с сердцем Бонадыкова назвала атипичную сдавливающую боль в челюсти, шее, спине или верхней части живота. Она может быть признаком ишемии, особенно если возникает при нагрузке и сопровождается одышкой или тошнотой, уточнила доктор.

Еще одним неочевидным симптомом заболеваний сердца может быть ночной храп. Врач подчеркнула: любые нарушения дыхания во сне вызывают нехватку кислорода, воспаление и сосудистый стресс, что значительно увеличивает риск инфаркта и инсульта.

У мужчин, по словам Бонадыковой, ранним маркером сосудистых нарушений может быть эректильная дисфункция. «Мелкие сосуды полового члена повреждаются при атеросклерозе раньше, чем крупные коронарные артерии. Проблемы с потенцией могут возникать за два-пять лет до появления характерных симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметила она.

Ранее Бонадыкова предупредила, что алкоголь может вызвать приступ гипертонии. По ее словам, это происходит из-за воздействия спиртного на сосуды.

