15:33, 16 ноября 2025

Врач назвала еще одну неочевидную опасность алкоголя

Кардиолог Бонадыкова: Алкоголь может спровоцировать резкие скачки давления
Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Алкоголь может спровоцировать приступ гипертонии, заявила кардиолог «Скандинавского центра здоровья» Валерия Бонадыкова. О неочевидной опасности спиртных напитков и о том, какие еще продукты могут вызвать резкие скачки давления, она рассказала «Ленте.ру».

«Алкоголь сначала расширяет сосуды, а затем вызывает их сужение. Это приводит к резкому подъему давления. Чем выше доза — тем значительнее эффект. Особенно это касается крепкого алкоголя и объема более трех порций за раз», — предупредила Бонадыкова. Она уточнила, что реакция может проявиться спустя несколько часов после употребления алкоголя, а обезвоживание лишь усугубит ее.

Еще одним провокатором скачков давления врач назвала соль, потому что содержащийся в ней натрий задерживает воду в организме, увеличивает объем крови и нагрузку на сосуды. Она напомнила, что скрытая соль присутствует в кетчупе, соевом соусе, мягких рыбных и мясных консервах, сырах, колбасах, беконе, сосисках и белом хлебе. «В чипсах, крекерах, попкорне часто сочетаются соль, жиры и сахар. Такое сочетание увеличивает риски не только краткосрочных скачков, но и развития гипертонии, ожирения и нарушений обмена веществ», — подчеркнула специалистка.

Наконец, спровоцировать резкие скачки давления могут энергетики и крепкий кофе, стимулирующие нервную систему и сужающие сосуды. При этом сочетание кофеина с соленой пищей особенно опасно, так как негативное влияние на сосуды усиливается, добавила врач.

Ранее нейрохирург Виктор Уго Эспиндола предупредил о последствиях всего одной банки энергетика. По его словам, этот напиток отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

