Врач предупредил о последствиях всего одной банки энергетика

Врач Эспиндола: Одна банка энергетика может привести к инсульту

Нейрохирург Виктор Уго Эспиндола предупредил, что всего одна банка энергетика представляет серьезную опасность для здоровья. О негативных последствиях для организма он рассказал изданию Terra.

Как пояснил Эспиндола, банка энергетика отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, причем вне зависимости от таких факторов, как малоподвижный образ жизни и сахарный диабет. Главная проблема этих напитков — наличие таурина и кофеина, которые воздействуют на рецепторы, регулирующие тонус сосудов, рассказал он.

Риски еще больше возрастают при сочетании энергетиков с алкоголем, добавил специалист. Из-за этого артериальное давление может резко подскочить. «Если у вас уже высокое артериальное давление, такое сочетание может привести к инсульту», — подчеркнул врач. Причем данное состояние может возникнуть не только в пожилом возрасте, но и у молодых людей, добавил он.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова перечислила лучшие согревающие напитки. Так, она посоветовала пить в холодную погоду зеленый чай.