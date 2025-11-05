Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:33, 5 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредил о последствиях всего одной банки энергетика

Врач Эспиндола: Одна банка энергетика может привести к инсульту
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Нейрохирург Виктор Уго Эспиндола предупредил, что всего одна банка энергетика представляет серьезную опасность для здоровья. О негативных последствиях для организма он рассказал изданию Terra.

Как пояснил Эспиндола, банка энергетика отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, причем вне зависимости от таких факторов, как малоподвижный образ жизни и сахарный диабет. Главная проблема этих напитков — наличие таурина и кофеина, которые воздействуют на рецепторы, регулирующие тонус сосудов, рассказал он.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Риски еще больше возрастают при сочетании энергетиков с алкоголем, добавил специалист. Из-за этого артериальное давление может резко подскочить. «Если у вас уже высокое артериальное давление, такое сочетание может привести к инсульту», — подчеркнул врач. Причем данное состояние может возникнуть не только в пожилом возрасте, но и у молодых людей, добавил он.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова перечислила лучшие согревающие напитки. Так, она посоветовала пить в холодную погоду зеленый чай.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    Путин заявил о необходимости пресекать провокации по межнациональным конфликтам

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости