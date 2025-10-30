Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 30 октября 2025Забота о себе

Названы лучшие согревающие напитки

Эндокринолог Белоусова призвала ограничиться четырьмя чашками кофе и чая в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Черный и зеленый чай, кофе, а также какао являются лучшими согревающими напитками, считает врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова. Максимальную суточную дозу этих напитков она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач указала, что кофеин в чае и кофе помогает организму увеличить выработку тепла, но злоупотреблять этим веществом нельзя. «Взрослым рекомендовано ограничиться потреблением до 400 микрограммов кофеина в сутки, что соответствует примерно четырем чашкам кофе или чая», — уточнила она. Людям с заболеваниями сердца и бессонницей специалистка посоветовала уменьшить суточную дозу кофеина и отказаться от крепких вариантов напитков.

По словам эндокринолога, сладкие напитки, такие как какао и безалкогольный глинтвейн, тоже отлично согревают в холодную погоду за счет флаванолов и пряностей. Но она призвала не пить их каждый день из-за большого содержания сахара.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Также специалистка посоветовала добавить в компот или другой напиток имбирь. Она объяснила, что в нем содержится гингерол и шогаол, которые дают согревающий эффект. Однако такой напиток не следует пить людям с язвой желудка, гастритом, склонностью к кровотечениям, а также беременным и кормящим женщинам без консультации врача.

Наконец, врач отметила, что, пытаясь согреться, не стоит пить обжигающие напитки, так как кипяток потенциально может спровоцировать опухоли пищевода. В идеале температура жидкости должна быть ниже 60 градусов Цельсия, заключила она.

Ранее декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина предупредила о неочевидной опасности глинтвейна. По ее словам, ингредиенты согревающего напитка могут вызывать аллергию.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости