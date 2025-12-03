Реклама

Экономика
13:04, 3 декабря 2025Экономика

Названы пять самых востребованных специальностей ближайшего будущего

Котяков: Самыми востребованными профессиями в РФ будут айтишники и инженеры
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В ближайшие семь лет самыми востребованными профессиями в России квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в первую очередь речь идет об инженерах, IT-специалистах, врачах, педагогах и ученых. Как пояснил министр, работники со среднепрофессиональным образованием составляют 65 процентов от общей кадровой потребности и преимущественно среди них квалифицированные рабочие и медицинские работники.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в России численность безработных дошла до 1,6 миллиона человек, то есть фактически сравнялась с количеством вакансий. В настоящее время страна вышла на максимальный уровень занятости трудоспособного населения — 61,4 процента.

Кроме того, она рассказала, что самыми востребованными рабочими профессиями на российском рынке труда на долгую перспективу стали швеи и сварщики.

