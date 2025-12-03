Россиянам назвали самые востребованные профессии

Голикова: Самые востребованные профессии на долгую перспективу — сварщики и швеи

Самыми востребованными рабочими профессиями на российском рынке труда на долгую перспективу стали швеи и сварщики. Пишут РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Голикова отметила, что прогноз потребностей трудовых ресурсов страны на следующий семилетний период практически завершен. И, согласно нему, в топ как раз вошли профессии, специалисты которых стали победителями и призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Татьяна Голикова поблагодарила всех сотрудников рабочих профессий, их коллективы и семьи за то, что помогают России быть технологическим лидером

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому, выпускники девятых классов, получившие неудовлетворительные результаты на Государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочим профессиям.