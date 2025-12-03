Реклама

Из жизни
10:02, 3 декабря 2025Из жизни

Невеста попросила у жениха одну вещь в брачную ночь и довела его до нервного срыва

В Индии жених пропал в первую брачную ночь на пять дней из-за просьбы невесты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Индии нашли мужчину по имени Мосхин, сбежавшего из дома в первую брачную ночь. Как пишет India Today, его довела до нервного срыва невеста.

Невеста ждала Мосхина после свадьбы в спальне. Когда он зашел, она пожаловалась на слишком яркий свет в комнате и попросила его принести более тусклую лампочку. Услышав это, Мосхин ушел. Невеста думала, что он выполнит ее просьбу и вернется, однако он пропал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали Мосхина идущим вдоль канала. Родственники испугались, что он мог броситься в воду. Поиски жениха шли пять дней. За это время две его сестры успели сыграть свадьбы. По словам родственников, без него атмосфера на праздниках была слишком мрачной.

Мужчина сам вышел с семьей на связь. Он позвонил одному родственнику и сообщил, что находится в другом штате. Воссоединившись с невестой, Мосхин объяснил, что в ту ночь очень нервничал. Замечание девушки вызвало у него такой стресс, что он решил на время исчезнуть.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Мирут, штат Уттар-Прадеш, участники свадебной процессии начали стрелять в воздух и случайно попали в девушку, которая пришла посмотреть на шествие. Когда жених узнал об этом, он бросил невесту, спрыгнул с лошади и убежал.

