10:18, 28 ноября 2025Из жизни

Жених бросил лошадь и невесту и убежал после смертельной стрельбы на свадьбе

В Индии девушка погибла на свадьбе из-за гостей, стрелявших в воздух
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Bhaskarenglish.in

В индийском городе Мирут, штат Уттар-Прадеш, участники свадебной процессии начали стрелять в воздух и случайно попали в девушку, которая пришла посмотреть на шествие. Об этом сообщает издание Bhaskar English.

20-летняя Афшан с крыши смотрела на свадебное шествие на ее улице. Когда гости жениха и невесты открыли огонь в воздух, пуля попала ей в живот. Брат отвез ее на мотоцикле в больницу, но было поздно: врачи констатировали смерть.

Когда о случившемся узнали участники свадьбы, началась паника. Гости бросились врассыпную. Жених бросил невесту, спрыгнул с лошади и убежал. К тому времени на место стрельбы прибыли сотрудники полиции, но ему удалось скрыться.

Полиция начала расследование. Жених и еще два человека, присутствовавших на свадьбе, объявлены в розыск. Также разыскиваются 20 неустановленных участников шествия. Одного из подозреваемых удалось задержать на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Молодой человек стал жертвой шальной пули.

