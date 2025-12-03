Российский курорт назвали самым дорогостоящим для отдыха в декабре

Адыгейский курорт Хамышки стал самым дорогим для отдыха в декабре 2025 года

Россиянам назвали курорт, который стал самым дорогостоящим для отдыха в декабре 2025 года. Результатами исследования аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» поделились с «Лентой.ру».

Адыгейское село Хамышки оказалось наиболее дорогим по стоимости проживания зимой. За одну ночь в этом месте туристам в среднем придется заплатить 22,2 тысячи рублей.

Второе место занял курорт Эссойла в Карелии — сутки проживания там стоят 15,4 тысячи рублей. На третьей строчке ― село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, одна ночь в котором в среднем стоит 13,3 тысячи рублей.

В топ-10 направлений с самой высокой стоимостью проживания вошли Домбай, Шерегеш, Архыз, Листвянка, Красная Поляна, Терскол и Каменномостский.

Ранее один город России назвали самым популярным местом отдыха зимой. Лидером в списке востребованных мест оказался курорт на Крымском полуострове.