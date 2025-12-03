Реклама

Ценности
09:50, 3 декабря 2025

Ольга Серябкина похвасталась фигурой в откровенном образе

Певица Ольга Серябкина похвасталась фигурой в откровенном корсете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в черном наряде, состоящем из леггинсов и корсета с глубоким декольте. Поверх упомянутых изделий звезда надела шубу в тон из искусственного материала. В качестве обуви она выбрала туфли на платформе.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина показала откровенные фото с отдыха. Исполнительница была запечатлена в черном кружевном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и трусов с низкой посадкой.

