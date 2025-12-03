Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 3 декабря 2025Силовые структуры

Ответственный за военные автомобили в зоне СВО оказался в ФСБ

ФСБ задержала в Татарстане начальника военного представительства Минобороны РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали начальника военного представительства Минобороны России по подозрению в коррупции. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанного чиновника подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения. Он, по данным ФСБ, обещал за взятку оказать содействие в согласовании актов сдачи и приемки работ по госконтракту и не применять мер в случае его нарушения.

Глава военного представительства был ответственным за соблюдение условий по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Крыма и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вынесен приговор за передачу взятки в 10 миллионов рублей по делу завода ГПЗ-10. Посредник получил 10,5 года колонии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай ответил на инициативу ЕС об изъятии активов России

    Президент Бразилии заявил о наличии химии в их общении с Трампом

    В России оценили вероятность отмены закона о дискредитации армии после окончания СВО

    Закон об ипотеке пересмотрят после «схемы Долиной»

    Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века

    Появилась информация о задержании причастных к сожжению украинца в Вене

    Бельгия назвала изъятие активов России худшим вариантом

    Российский курорт назвали самым дорогостоящим для отдыха в декабре

    Еврокомиссия предложила выделить Украине сотни миллиардов из активов России

    Россияне назвали приемлемую цену видеоигр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok