Ответственный за военные автомобили в зоне СВО оказался в ФСБ

ФСБ задержала в Татарстане начальника военного представительства Минобороны РФ

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали начальника военного представительства Минобороны России по подозрению в коррупции. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанного чиновника подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения. Он, по данным ФСБ, обещал за взятку оказать содействие в согласовании актов сдачи и приемки работ по госконтракту и не применять мер в случае его нарушения.

Глава военного представительства был ответственным за соблюдение условий по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Крыма и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

