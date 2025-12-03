Реклама

17:48, 3 декабря 2025

Париж назвал украинцев «первой линией обороны» Европы

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото:Sofiia Gatilova / Reuters

Украина и ее армия стали для стран Евросоюза первой линией обороны в противостоянии с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Отрывок его речи на YouTube публикует канал DRM News.

«Это первая линия обороны Украины и европейской безопасности», — подчеркнул дипломат.

Барро пообещал продолжение европейцами работы над гарантиями безопасности для украинских коллег. По его словам, часть гарантий сможет обеспечить европейский военный контингент на территории Украины.

Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что власти Франции ищут возможные способы напрямую ввязаться в конфликт на Украине. Согласно данным разведки, костяк французского контингента на Украине будет состоять из штурмовиков Иностранного легиона из стран Латинской Америки.

