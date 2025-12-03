Реклама

Забота о себе
19:31, 3 декабря 2025

Перечислены три главные составляющие крепкого сна

Врач де Лаар посоветовал для крепкого сна снизить уровень стресса днем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач Мерейн ван де Лаар заявил, что крепкий сон складывается из трех главных составляющих. Их доктор перечислил в интервью для издания Hola.

Первым секретом хорошего сна ван де Лаар назвал снижение уровня стресса на протяжении дня. «Когда мы испытываем меньше стресса, наш разум обретает безопасное пространство, которое становится хорошей основой для более здорового отдыха», — пояснил он.

Во-вторых, медик посоветовал регулярно заниматься физическими нагрузками и сократить время, проводимое в постели в течение дня. «Другими словами, это означает, что мы должны ложиться спать с достаточной физиологической усталостью, чтобы сон был более восстанавливающим и менее прерывистым», — добавил он.

В заключение эксперт призвал восстановить циркадные ритмы. Для этого он порекомендовал по утрам несколько минут находиться под воздействием солнечного света, сократить время использования гаджетов вечером, а также не есть и не заниматься физическими упражнениями за два часа до сна.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как питаться вечером, чтобы улучшить сон. Так, она посоветовала употреблять на ужин рыбу и овощи.

    Обсудить
