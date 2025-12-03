Реклама

Интернет и СМИ
15:32, 3 декабря 2025Интернет и СМИ

Персонажи культовых мультфильмов станут амбассадорами брендов

«Союзмультфильм» и VK запустили рекламную коллаборацию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: Пресс-служба VK

Российская студия «Союзмультфильм» и VK запустили рекламную коллаборацию. В ее рамках персонажи культовых мультфильмов станут амбассадорами брендов на площадках крупнейшей российской социальной сети, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что помогать продвижению компаний будут герои «Простоквашино», «Винни-Пуха», «Ну, Погоди!» и других знаменитых мультфильмов. Они повысят эффективность рекламных размещений и привлекут дополнительное внимание к брендам, говорится в сообщении.

Проекты с персонажами могут быть проведены в разных форматах с использованием возможностей площадок VK: от интерактивных постов и чат-ботов с тематическими стикерпаками до оригинальных шоу с героями мультфильмов в «VK Клипах». В предложение уже входят лицензия на персонажей, отрисовка и комплексное продвижение внутри сервисов соцсети.

«Герои "Союзмультфильма" знакомы каждому с детства, их любят миллионы пользователей. У них безупречная репутация. Спецпроекты с персонажами знаменитых мультфильмов — это про эмоции, долгосрочное доверие и искренность, а охваты различных площадок VK позволят сделать их по-настоящему масштабными и заметными. Уверены, что кампании в рамках этой коллаборации найдут самый теплый отклик у аудитории и создадут безопасное и позитивное пространство для брендов», — рассказала заместитель вице-президента по В2В-коммерции и операционному управлению, коммерческий директор VK Ирина Алексеева.

В свою очередь коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов сообщил, что в 2026 году киностудии исполнится 90 лет. Героев ее мультфильмов знают и любят несколько поколений россиян. «Реклама с участием персонажей “Союзмультфильма” — это всегда наполненный искренними чувствами диалог с аудиторией, и мы рады, что эта коммуникация будет вестись на крупнейшей и самой охватной российской платформе», — заключил он.

