15:16, 3 декабря 2025

План Европы отказаться от нефти и газа из России назвали мошенничеством

Сийярто: План ЕС по отказу от нефти и газа из России является диктатом Брюсселя
Вячеслав Агапов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

План Евросоюза (ЕС) по отказу от нефти и газа из России является диктатом Брюсселя и мошенничеством. Так заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

Попытки принять запрет на поставки энергоресурсов из России в обход единогласного решения стран — участниц объединения недопустимы, заявил глава дипломатического ведомства.

«Согласно достигнутому политическому соглашению, они хотят запретить поставки российского трубопроводного газа в Европу по трубопроводам с сентября 2027 года, а российской нефти — с конца 2027 года. Венгрия не может принять и реализовать этот диктат Брюсселя», — заявил Сийярто.

Фон дер Ляйен заявила, что запрет на импорт российского газа (как трубопроводного, так и сжиженного природного топлива) станет для Евросоюза (ЕС) «зарей новой эры энергонезависимости». Активный переход стран региона на импорт энергоресурсов от надежных поставщиков вроде США и Норвегии, по ее словам, в полной мере отвечает интересам ЕС в области энергетики.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предрек Европе потерю ее экономического потенциала. Отказ от российских энергоресурсов значит не независимость, а потерю лидирующего потенциала экономики ЕС. Европа обрекает себя на закупки более дорогих альтернатив, что неминуемо вызовет последствия и приведет к снижению конкурентоспособности ряда государств, подчеркнул он.

