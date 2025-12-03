Популярная блогер сожгла съемную квартиру в состоянии наркотического опьянения

Популярная блогер сожгла съемную квартиру в Мытищах, находясь под веществами

25-летняя блогер, ведущая канал в формате мукбанга (еда на камеру и общение с аудиторией) в ночь на 1 декабря сожгла съемную квартиру в Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ».

По данным Mash, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения — под психотропными веществами. Пожар произошел из-за непотушенной сигареты — окурок упал на кресло-мешок. Начало возгорания она транслировала в своих соцсетях: на видео блогер кричала и звала на помощь.

Подчеркивается, что квартира полностью выгорела. Сгорели личные вещи, а также документы квартирантки. Жилье признано непригодным для проживания. Хозяйка квартиры оценила ущерб в три миллиона рублей. Блогер согласилась выплатить компенсацию — однако денег у нее нет. Сейчас она просит донаты у подписчиков.