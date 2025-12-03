Реклама

10:31, 3 декабря 2025Россия

Появились подробности об ударившем ногой по лицу пожилую россиянку курьере

В Новосибирске ударивший ногой по лицу пенсионерку курьер ранее плевал в девушку
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске курьер, ударивший ногой по лицу пенсионерку в подземном переходе, ранее беспричинно плевал в девушку. Подробности появились у портала Ngs.ru.

По сведениям издания, нападение на пожилую россиянку — не единственное происшествие, в котором был замешан сотрудник службы доставки. Так, 1 декабря этот же курьер плюнул в молодую жительницу Новосибирска. Пострадавшая горожанка поделилась, что пыталась догнать обидчика и записать его объяснения на камеру.

Девушка попросила курьера извиниться, но он так этого и не сделал. Как пишут некоторые Telegram-каналы, сотрудник службы доставки не является мигрантом.

В службе доставки «Купер» пояснили, что в момент происшествия мужчина не выполнял доставку и не представлял сервис. В организации осудили действия мужчины и добавили, что он уволен. «Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает "Купер", незамедлительно переданы в МВД», — сообщили в организации.

О нападении на пенсионерку в подземном переходе сообщалось 2 декабря. Курьера ищет полиция.

