Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 3 декабря 2025Бывший СССР

Рада лишила русский язык защиты на Украине

Нардеп Вятрович: Рада лишила русский язык защиты согласно Европейской хартии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает народный депутат Владимир Вятрович.

«Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял с закона о ратификации русский и молдавский язык», — заявил нардеп.

Он добавил, что при этом закон о защите языков был распространен на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.

Ранее сам нардеп Вятрович признал, что большинство депутатов Верховной Рады в повседневной жизни пользуются русским языком. По его словам, на украинский они переходят лишь во время официальных выступлений.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть три столпа». Кремль назвал главные условия мирного плана по Украине. Что о них думает Трамп?

    Лиса прокатилась на трамвае в Петербурге и попала на видео

    Таджикистан отверг совместное с Россией патрулирование границы

    Париж назвал украинцев «первой линией обороны» Европы

    Управляющая российским банком отправилась в Турцию с 150 миллионами рублей

    Стоимость российской нефти рухнула

    Найденное в ломбарде украшение помогло раскрыть расправу россиянина над супругой

    Выявлено неожиданное последствие приема контрацептивов

    Geely Emgrand ушел из России

    МИД Венгрии описал «ястребов» НАТО словами «потеряли связь с реальностью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok