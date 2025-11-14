Бывший СССР
В Раде раскрыли отношение украинских чиновников к русскому языку

Депутат Рады Вятрович: Большинство чиновников разговаривают на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большинство нардепов Украины в повседневной жизни разговаривают на русском языке. На украинский они переходят лишь во время официальных выступлений, об этом рассказал депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, ссылается на него Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский», — высказался он.

По словам депутата, больше всего русскоязычных депутатов — среди запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что на Украине на русском языке общаются люди, которые доверяют друг другу. По его словам, для украинцев украинский язык стал «инструментом пафосной пропаганды».

О том, что большинство граждан Украины продолжает общаться между собой на русском языке сообщали и в российских силовых структурах.

