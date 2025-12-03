Раскрыта цена куртки с цитатой Путина с прогулки Дмитриева и Уиткоффа по Москве

Представитель пресс-службы национального центра «Россия» (имя и фамилия не уточняются) раскрыл цену куртки Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, которую он надел на прогулку со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом по Москве. Его слова передает РИА Новости.

Выяснилось, что черная куртка, оформленная российским гербом, и дополненная автографом Путина и цитатой «Россия не та страна, которая чего-то боится», является продукцией национального центра «Россия». По словам его представителя, все модели данной вещи уже раскупили.

В беседе с агенством он призвал следить за обновлениями и назвал примерную стоимость куртки. Оказалось, что она стоит около 24 тысяч рублей.

Ранее журналист Financial Times Кристофер Миллер оценил внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией. Он отметил, что на встрече с Путиным политик был гладко выбрит и часто улыбался. Кроме того, Миллер заметил, что Уиткофф поделился с российским лидером впечатлениями о Москве, назвав ее великолепным городом.