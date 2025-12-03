Реклама

Экономика
14:38, 3 декабря 2025Экономика

Цены на услуги риелторов захотели ограничить

Депутат Разворотнева: В России могут ввести потолок цен на услуги риелторов
Виктория Клабукова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России могут ограничить цены на услуги риелторов. Такую возможность в беседе с Агентством городских новостей «Москва» допустила заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Введение потолка цен на услуги агентств недвижимости рассматривается в рамках подготовки законопроекта о риелторах. При разработке инициативы депутаты опираются на действующий закон о нотариальной деятельности, который регулирует ценообразование в отрасли. «Полагаем, что и для риелторов те же нормы будут приняты», — заявила Разворотнева.

Кроме того, по словам парламентария, в Госдуме задумались над введением санкций для риелторов за некачественное предоставление услуг и нарушение требований профстандарта. Новый закон может обязать риелторов числиться в государственном реестре, без которого вести профессиональную деятельность в России будет незаконно. Также к риелторам будут предъявлять ряд новых требований: подтверждение профессиональной квалификации, отсутствие судимости и регистрация на территории РФ. Грубые нарушения будут подразумевать исключение из реестра, уточнила Разворотнева.

Депутат подчеркнула необходимость предоставления агентам доступа к базам данным МВД и Росреестра и введения процедуры проверки объекта и владельца по этим базам в регламент. Халатность в этом вопросе будет грозить риелторам наказанием, предупредила собеседница агентства. Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму до конца года.

Ранее россиянам рассказали, что делать, связавшись с недобросовестным риелтором. Если личный разговор эффекта не возымел, можно направить жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор (РКН).

