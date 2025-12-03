Реклама

20:26, 3 декабря 2025

Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

Роспотребнадзор: В России нет распространения лихорадок чикунгунья и денге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: NUTTANART KHAMLAKSANA / Shutterstock / Fotodom

В России нет опасности распространения лихорадок чикунгунья и денге. Об эпидемиологической ситуации в стране сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Там призвали туристов соблюдать правила безопасности туристов, которые направляются в эндемичные регионы.

В частности, перед отправлением следует ознакомиться с обстановкой. На месте нужно использовать репелленты и одежду с длинными штанинами и рукавами, а также избегать экскурсий в болотистые районы.

По данным пресс-службы, заболевания чаще всего протекают без серьезных последствий, однако иногда возможны тяжелые формы заражения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге приостановили учебу в 85 классах в школах и 6 группах в детских садах. На эту меру пришлось пойти из-за распространения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

