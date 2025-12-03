Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:04, 3 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от головной боли продукт

Врач Агапкин заявил, что мята защищает от головной боли
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который защищает от головной боли. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

В эфире у гостьи передачи спросили, может ли мята защитить от головной боли. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин с ней согласился. «Ментол, который содержится в мяте, при вдыхании раздражающе действует на тройничный нерв. И сейчас уже доказано, что это один из эффективных способов снижения головной боли», — заявил врач.

Ранее Агапкин назвал способы защититься от бессонницы и головной боли. По словам доктора, справиться с ними помогает точечный массаж.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о правиле, связанном с сильной головной болью. Она объяснила, что принимать обезболивающие препараты при этом состоянии можно не более 12 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok