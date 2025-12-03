Россиянам назвали защищающий от головной боли продукт

Врач Агапкин заявил, что мята защищает от головной боли

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который защищает от головной боли. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

В эфире у гостьи передачи спросили, может ли мята защитить от головной боли. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин с ней согласился. «Ментол, который содержится в мяте, при вдыхании раздражающе действует на тройничный нерв. И сейчас уже доказано, что это один из эффективных способов снижения головной боли», — заявил врач.

Ранее Агапкин назвал способы защититься от бессонницы и головной боли. По словам доктора, справиться с ними помогает точечный массаж.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о правиле, связанном с сильной головной болью. Она объяснила, что принимать обезболивающие препараты при этом состоянии можно не более 12 дней.