ЦБ: В третьем квартале 2025-го побили рекорд по притоку денег на фондовый рынок

В третьем квартале 2025 года россияне побили рекорд по притоку денег на фондовый рынок. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка (ЦБ).

По данным регулятора, за три месяца приток новых денег на фондовый рынок стал рекордным с начала 2021 года. Розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 миллиарда рублей. Показатель вырос в полтора раза (плюс 52 процента) в сравнении с предыдущим кварталом. Большую часть (почти три четверти) внесли квалифицированные инвесторы. Благодаря притоку новых денег и росту стоимости долговых бумаг активы розничных инвесторов выросли с 11 до 11,8 триллиона рублей.

В ЦБ объясняют такие цифры снижением ставок по депозитам на фоне общего смягчения денежно-кредитных условий, которое подталкивает граждан искать альтернативные пути вложения средств.

«Количество клиентов с активами выросло с 5,1 миллиона до 5,3 миллиона человек, начинающие инвесторы чаще пополняли счета сразу после открытия. Заметно увеличился сегмент клиентов с портфелем свыше 6 миллионов рублей, где численность росла в 3 раза быстрее, чем в массовом сегменте», — добавили в регуляторе.

Чаще всего россияне вкладывались в облигации — их доля в портфеле достигла 38 процентов. Вложения в акции составляют четверть всей суммы (25 процентов). Также оказались востребованы долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном, квазивалютные бумаги экспортеров и рублевые корпоративные облигации.

Ранее в ЦБ усомнились в возможности появления в стране суперквалифицированных инвесторов, которым позволят торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима. Впервые речь о них зашла в марте 2025 года. В Минфине тогда отмечали, что в список могут войти не только банки, но в том числе и физические лица, для которых «будет установлена очень высокая планка».