Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 25 ноября 2025Экономика

Появление суперквалифицированных инвесторов в России оказалось под вопросом

Минфин и ЦБ РФ могут изменить решение об имеющих право торговать криптовалютой
Дмитрий Воронин

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Категория суперквалифицированных инвесторов, которых Центробанк (ЦБ) ранее называл особо квалифицированными, может так и не появиться в России. О том, что ее появление под вопросом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, которого цитирует «Интерфакс».

«Суперквалы — это была некая изначальная концепция. Я думаю, что в целом мы от нее отходим. Возможно, какая-то градация еще будет», — приводит агентство слова заместителя министра, отметившего, что вопрос о том «как это будет работать» является сейчас ключевой точкой обсуждения с ЦБ.

В целом, подчеркнул Чебесков, по большинству пунктов уже достигнут консенсус. «Нас очень радует, что мы двигаемся вперед, и задача двигаться вперед быстро», — сказал он.

Речь о появлении в России суперквалов, которым позволят торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима зашла в марте 2025 года. В Минфине тогда отмечали, что в список могут войти не только банки, но в том числе и физические лица, для которых «будет установлена очень высокая планка». В ЦБ подчеркивали, что категорию инвесторов, о которой идет речь, еще нужно будет внести в законодательство в случае достижения согласия по поводу соответствующих критериев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о согласии Украины на мирный план Трампа

    Доктор Мясников призвал врачей включить мозг

    В России описали этапы урегулирования на Украине после согласования мирного плана

    Царство вулканов и топи размером со Швейцарию. 6 удивительных фактов о России

    Семенович похвасталась поездками на курорты раз в две недели

    Микроплатья назвали трендом 2026 года

    В российском регионе устроят голосование по поводу Сталина

    Букмекеры изменили фаворита в матче между «Челси» и «Барселоной»

    Появление суперквалифицированных инвесторов в России оказалось под вопросом

    «У вас были шансы, ребята». На Западе заявили о тайных переговорах России и США по Украине. Какие вопросы обсуждались в Абу-Даби?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости