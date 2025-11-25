Появление суперквалифицированных инвесторов в России оказалось под вопросом

Минфин и ЦБ РФ могут изменить решение об имеющих право торговать криптовалютой

Категория суперквалифицированных инвесторов, которых Центробанк (ЦБ) ранее называл особо квалифицированными, может так и не появиться в России. О том, что ее появление под вопросом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, которого цитирует «Интерфакс».

«Суперквалы — это была некая изначальная концепция. Я думаю, что в целом мы от нее отходим. Возможно, какая-то градация еще будет», — приводит агентство слова заместителя министра, отметившего, что вопрос о том «как это будет работать» является сейчас ключевой точкой обсуждения с ЦБ.

В целом, подчеркнул Чебесков, по большинству пунктов уже достигнут консенсус. «Нас очень радует, что мы двигаемся вперед, и задача двигаться вперед быстро», — сказал он.

Речь о появлении в России суперквалов, которым позволят торговать криптовалютой в рамках экспериментального правового режима зашла в марте 2025 года. В Минфине тогда отмечали, что в список могут войти не только банки, но в том числе и физические лица, для которых «будет установлена очень высокая планка». В ЦБ подчеркивали, что категорию инвесторов, о которой идет речь, еще нужно будет внести в законодательство в случае достижения согласия по поводу соответствующих критериев.