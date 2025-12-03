Реклама

09:55, 3 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на два матча НХЛ и выиграл больше 2 миллионов рублей

Россиянин поставил на два матча НХЛ и выиграл 2,112 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 38,40. В матче «Чикаго Блэкхокс» против «Анахайм Дакс» он с коэффициентом 15,00 поставил на точный счет 5:3 в пользу «ястребов». Во встрече «Каролина Харрикейнс» против «Калгари Флеймс» игрок с коэффициентом 2,56 поставил на отсутствие шайб в первом периоде.

Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей. Из них чистый выигрыш составил 2,057 миллиона.

Ранее клиент БК выиграл больше четырех миллионов рублей, собрав экспресс из трех матчей 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Россиянин поставил на фаворитов в матчах между «Зенитом» и «Рубином», «Локомотивом» и «Ростовом», «Краснодаром» и «Крыльями Советов» 885 тысяч рублей.

