Россиянин ударил ногой в лицо кондуктора автобуса и напал на пассажирку

Житель Новосибирска ударил ногой в лицо кондуктора и напал на пассажирку

Житель Новосибирска ударил ногой в лицо кондуктора автобуса №98 и напал на пассажирку. Об этом стало известно NGS.ru.

Одна из очевидцев рассказала, что накануне вечером на остановке «Воинская» в российском городе зашел мужчина. На вид ему примерно 45 лет. Пассажир с ходу набросился на кондуктора, которая стояла у дверей.

«Он к ней подошел, схватил за шею и оттолкнул. Она начала кричать на него, а он, в свою очередь, пнул ее ногой по лицу. Она добежала до водителя», — рассказала горожанка.

Другая пассажирка решила вступиться за сотрудницу, но от буйного мужчины досталось и ей. Нападавшего скрутили люди, находившиеся в салоне общественного транспорта.

В МВД России начали проверять информацию о происшествии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске курьер ударил ногой по лицу пенсионерку. Его ищет полиция.