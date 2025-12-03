Россиянок захотели приговаривать к 10 годам заключения за браки с бойцами СВО ради выплат

В Госдуме предложили ввести тюремные сроки за браки с бойцами СВО ради выплат

Группа депутатов Госдумы предложила ввести тюремные сроки за браки с бойцами специальной военной операции (СВО) ради выплат. «Черных вдов» захотели приговаривать к 10 годам заключения, пишет 360.ru.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что в стране участились случаи фиктивных браков с военнослужащими для получения выплат. По их мнению, наказание для наживающихся на смерти участников СВО россиянок должно быть суровее, чем за мошенничество. В связи с этим предложено ввести отдельную статью в Уголовный кодекс РФ.

«Карать нужно жестко, вплоть до 10 лет лишения свободы и штрафа в миллион рублей. Это позволит предотвратить такие кощунственные злодеяния, а главное — восстановит справедливость и защитит память о бойцах», — обозначил депутат Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что оставшихся без выплат гражданских жен с детьми бойцов СВО предложили штрафовать из-за записи об отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка.