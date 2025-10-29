Россия
Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Оставшихся без выплат гражданских жен с детьми бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине предложили штрафовать из-за формальности — речь идет о записи об отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка. С инициативой выступила журналист, блогер Анастасия Кашеварова в Telegram.

Журналист рассказала о ситуациях, когда не состоящие в официальном браке россиянки сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении, чтобы получить, как матери-одиночки, государственные льготы. По ее словам, ситуация меняется, когда мужчины отправляются на СВО — женщины начинают подавать в суд иски о признании отцовства ради получения выплат.

«Такие женщины не могут претендовать ни на выплаты, ни на льготы. Я бы назвала даже их "социальными иждивенками" и "мошенницами", они ради сравнительно небольшой выгоды лишают ребенка отца и положенного правового статуса в государстве», — обозначила Кашеварова.

Она предложила штрафовать россиянок за ложное единоличное родительство, а при установленном отцовстве бойца перечислять выплаты только в пользу ребенка. Кроме того, она считает необходимым наделить мужчин правом вносить себя в свидетельство о рождении ребенка.

Ранее в Госдуме захотели привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы сроком на 10 лет «черных вдов» и организаторов фиктивных браков с военнослужащими СВО ради денег и льгот. Инициативу внесли на рассмотрение депутатов.

