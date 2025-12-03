Реклама

16:04, 3 декабря 2025Россия

Российских школьников накормили котлетами с тараканами

Во Владивостоке школьников накормили котлетами с тараканами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sentruk Wijayanti / Shutterstock / Fotodom

Учеников накормили котлетами с тараканами в школе № 11 во Владивостоке. Фотографии с насекомым в еде распространили в сети, пишет Vladivostok1.RU.

На опубликованных кадрах видно, что внутрь котлеты попало насекомое — из мяса торчали усы и лапы раздавленного таракана.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В частности, будут исследоваться соответствие фактического питания утвержденному меню, качество продуктов и готовых блюд, условия их приготовления и хранения.

В образовательном учреждении от комментариев отказались, уточняет издание.

Ранее в Санкт-Петербурге отравившиеся в столовой учащиеся колледжа пожаловались, что находили тараканов и ногти в блюдах. Они также сообщали о несвежих продуктах и бегающих по пищевому блоку крысах.

