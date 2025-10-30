В России отравившиеся в столовой студенты пожаловались на тараканов и ногти в блюдах

В Петербурге отравившиеся в столовой студенты пожаловались на тараканов в блюдах

В Санкт-Петербурге отравившиеся в столовой учащиеся колледжа «Звездный» пожаловались, что находили тараканов и ногти в блюдах. Об этом пишет 78.RU.

Предварительно, у семерых студентов выявили кишечную инфекцию. Среди прочих симптомов у них наблюдается высокая температура.

Учащиеся заявили, что находили в еде ногти, железные детали, мух и тараканов, а также сообщали о несвежих продуктах и бегающих по пищевому блоку крысах. Свои жалобы они массово направили директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая опубликовала обращения в Telegram.

Следственный комитет России и прокуратура начали проверки по фактам отравления студентов.

Ранее сообщалось, что 159 жителей Улан-Удэ отравились готовой едой, среди них — 90 детей. Известно, что заболевшие ели пищу из сети супермаркетов «Николаевский». В том числе это были онигири и шаурма.