Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 30 октября 2025Россия

В России отравившиеся в столовой студенты пожаловались на тараканов и ногти в блюдах

В Петербурге отравившиеся в столовой студенты пожаловались на тараканов в блюдах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: IrinaK / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге отравившиеся в столовой учащиеся колледжа «Звездный» пожаловались, что находили тараканов и ногти в блюдах. Об этом пишет 78.RU.

Предварительно, у семерых студентов выявили кишечную инфекцию. Среди прочих симптомов у них наблюдается высокая температура.

Учащиеся заявили, что находили в еде ногти, железные детали, мух и тараканов, а также сообщали о несвежих продуктах и бегающих по пищевому блоку крысах. Свои жалобы они массово направили директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая опубликовала обращения в Telegram.

Следственный комитет России и прокуратура начали проверки по фактам отравления студентов.

Ранее сообщалось, что 159 жителей Улан-Удэ отравились готовой едой, среди них — 90 детей. Известно, что заболевшие ели пищу из сети супермаркетов «Николаевский». В том числе это были онигири и шаурма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости