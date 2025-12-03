Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 3 декабря 2025Мир

Стало известно о ставящей «палки в колеса» в переговорах по Украине четвертой стороне

Корнилов: Европа будет до конца вставлять палки в колеса переговорного трека
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Усилия по разрешению украинского конфликта, которые, в частности, предпринимает американская сторона, оценил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что сейчас, после встречи представителей США с российским главой Владимиром Путиным, прошедшей в Москве накануне, вырисовываются более конкретные соглашения.

«Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты», — предположил он.

При этом эксперт уверен, что четвертая сторона, которая пытается быть задействована в обсуждениях по Украине вместе с РФ и США — Европа — будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. Так, европейские союзники Киева, по мнению Корнилова, до конца будут пытаться заморозить конфликт по линии соприкосновения, чтобы дальше якобы начать переговоры. В свою очередь, Москва осознает, что последует в случае, если европейский план воплотиться в жизнь.

«Их задача — остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможность довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями», — заключил собеседник газеты.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что мирный договор, который урегулирует ситуацию на Украине, вряд ли будет подписан в короткие сроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok