Стало известно об окружении одного из ключевых городов в ДНР

ВС России взяли под огневой контроль трассы к северу и югу от Северска

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль трассы к северу и югу от Северска Донецкой народной республики (ДНР) и близки к полному окружению населенного пункта. Об этом со ссылками на источники в силовых структурах сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска взяли под огневой контроль трассы к северу и югу от Северска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что город находится в оперативном окружении, а снабжение гарнизона Вооруженных сил Украины приходится осуществлять через пересеченную местность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позднее российский лидер назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.