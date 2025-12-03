Тактаров оценил шансы Петра Яна вновь стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC Тактаров: У Яна большие шансы в бою с Двалишвили

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров оценил шансы Петра Яна вновь стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Его слова приводит «Советский спорт».

Тактаров отметил, что частота боев Двалившили сыграет на руку Яну. «Интрига есть точно, у Петра шанс есть. Я просто не был у него в лагере, поэтому ничего сказать не могу. Сложно дать прогноз, но шансы большие», — отметил он.

Бой Двалишвили и Яна пройдет в легчайшем весе и возглавит турнир UFC 323, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 7 декабря. По информации Metaratings, фаворитом поединка у букмекеров считается действующий чемпион из Грузии.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе 32-летнего россиянина 19 побед в 24 поединках по правилам ММА.

Ян и Двалишвили уже встречались в октагоне. В марте 2023 года грузинский боец победил россиянина единогласным решением судей и сохранил чемпионский титул.