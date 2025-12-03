Реклама

00:42, 3 декабря 2025

Три российских аэропорта столкнулись с временными ограничениями

Кореняко: Временные ограничения введены в аэропортах Пензы, Волгограда, Тамбова
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в трех российских аэропортах: Тамбов (Донское), Волгоград и Пенза. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения начали действовать практически сразу после полуночи 3 декабря. Как отметил Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона. Добавив, что в целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. Сообщения об отмене режима пока не поступало.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленинградскую область. Обломки сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата упали на территории Лужского района.

